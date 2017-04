1880 (a rosalía, in memoriam)

Anos atrás, aló polo 1863 esta rapariga, marcada pola dor, xa entoara a voz cos cantares gallegos que ouvía nas tardes de saudade, e de raiba. Daquela datouse o comezo dun novo tempo. Sen tapuxos, na dedicatoria da obra xa denunciaba como o seu país era manchado con vulgares preocupacións alleas a calquera galega, e os seus versos, moitas veces preferibelmente esquecidos, dicían aferradamente: Probe Galiza; non debes / chamarte nunca española. Pero agora vai máis ao fondo, con máis madurez, vai á intimidade que soio unha muller pode compartir con outra para dicir esas cousas que se din despois dunha noite enteira pasada á intemperie, na compaña dunha amiga que sufríu máis do mesmo, e que por iso pode comprender.

A terra, a historia, a vida, a esperanza…, teñen nome de muller, en cambio, o esquecemento, o desprezo, o silencio…, son imposición do Home. Galiza, a súa terra, a súa vida, a súa espranza, a súa dor e a súa historia, son como ela, un incesante ronsel de muller, por iso, para retroceder ao paso anterior do presente, imos a 1880, onde unha muller, repite contando a súa historia, a súa vida de muller e de galega, rompendo o silencio, renacendo, reafirmando o xerme e a vida, escribe unha “folla nova” para a nova historia.

Verbo en xogo se o teu signo é xogar, xógao todo. se o teu signo é arder, arde con todo. se o teu signo é cantar, cántao todo, a túa camisa, o teu patio, a túa saúde... (Silvio Rdgz)

Autor: Raúl Asegurado Pérez (Compostela, 1980)

A detención de Robespierre O día da detención de Robespierre esgrimiuse a máxima de que o día da caída do tirano era o día da fraternidade. Mais Robespierre non era o monarca, foi quen derrocou á monarquía; ficou libre a tiranía real que acusa(ba) o republicanismo, o feito de que a existencia (personal, material, social, política, etc...) precise do "permiso" dalguén...

vieiros "se buscas resultados distintos, non fagas sempre o mesmo" (A. Einstein)

"non basta saber, débese tamén aplicar. Non é suficiente querer, débese tamén facer" (J.W. Goethe)

En corso Mariñeiros da Marola, // de Illas Cies e do Orzán, // remendade ben as velas, // dáille sebo ás cordas xa; // reparade as vellas redes, // os coitelos afiái // i aprestaivos, mariñeiros, // pola patria a mariñar. // Dende o Norte americano // chega a España occidental, // de ignominias e de aldraxes // unha negra tempestad, // e nas olas que levanta // i en Galicia van parar, // ¡cuspos flotan de desprecio // para vós e vosa nai! // Mariñeiros da Marola, // de Illas Cies e do Orzán, // non seredes mariñeiros // si temedes hoxe ó mar; // unha forca en cada verga, // na cintura un bon puñal, // no temón un brazo forte // i a bogar, bogar, bogar ... // Mariñeiros da Marola, // de Illas Cies e do Orzán, // grande pesca vos agarda // si sabedes ben pescar; // unha lencha de centollas // vinte cinco pesos val, // un cargamento de yankees // valvos ... ¡a inmortalidá! // Manuel Curros Enríquez

Parte introdutoria da declaración de Láncara Se eu paso por ser un político atípico, non é tanto polo meu xeito de abordar o combate canto porque, en rigor, eu non son nen fun nunca propriamente un político senón un inteleitual que non se furtou a combater na loita política. Por iso desafino ou resulto disonante. Mais tamén por iso, entroques, encaixo na tradición e na cultura política do nacionalismo galego e estaría fora de lugar en calquera das outras. Eu recoñézome nos meus ancestros e devanceiros, que sempre se moveron por valores e nunca aceitaron postergalos nen eludilos, nen índa menos sacrificalos, cando entraban en conflito ou estorbo cos obxetivos imediatos ou as esixencias instrumentais da acción política. Para ben e para mal. E estaban no certo: de non teren sido así, o nacionalismo galego non tería chegado aos nosos días e a nación galega, Galiza como realidade nacional, non tería sobrevivido ás pancadas da historia de España en Galiza, teríase esfarelado, comesta pola couza da cociña política que fadalmente suplanta á política xenuina cando os valores son supeditados á eficacia na conquista e no exercicio do poder. X.M. Beiras